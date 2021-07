’Discussie over corona en de testen blijft’

Premium Financieel

Column: hoe calvinistisch zijn we in pensioenland?

Veel te! Ik zal het uitleggen. We hebben ongeveer €1700 miljard pensioenvermogen. Daarnaast betalen we nog zo’n €40 miljard aan AOW-uitkeringen. Als je kapitaliseert is dat ook ongeveer €800 miljard. En dan hebben nog zo’n €500 miljard spaarkapitaal. Gewoon op de bank dus (en in beleggingen). Verder...