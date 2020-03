Brief 2 ’Gökman T. levenslang opbergen’

En de meest sobere cel die te vinden is in de Nederlandse gevangenissen zal ook nog te luxe zijn voor deze gevaarlijke psychopaat. Jammer dat het opsluiten de bevolking zoveel geld gaat kosten. En degene die meent dat hij een tweede kans verdient moet bij wijze van spreken per direct geschorst worden en blijft verantwoordelijk voor zijn daden.

Mevr. Brugman, Lelystad

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: