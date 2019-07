’Kraken is nachtmerrie voor huiseigenaren’

De politie beschouwde het stelen van woningen als een civiele zaak en de eigenaren konden vaak na een langdurige procedure en hoge advocaatkosten hun bezit weer terug krijgen. Vaak uitgewoond en gesloopt.

Door 'voortschrijdend inzicht' werd kraken vervolgens een paar jaar geleden een strafbaar feit. Voor velen onbegrijpelijk, maar ook toen werd er niet gehandhaafd en krakers konden minimaal twee maanden blijven zitten voordat een rechter tot uitzetting gelastte.

Nu komt er een initiatiefwet van VVD en CDA, die altijd nog door een meerderheid in de kamer moet worden aangenomen. Een zogenaamde flitsontruiming moet nu de oplossing worden. Maar zo flitsachtig is die niet, want je dient alsnog een rechter-commissaris bereid te vinden om actie te ondernemen. Dan kán het binnen 3 dagen geregeld zijn.

Maar ook dan kan de materiële schade al hoog zijn. Ik vind die hele gang van zaken onbegrijpelijk. Waar je voor een simpele winkeldiefstal van een zak chips in de bak beland en met een stevig procesverbaal naar huis wordt gestuurd, kun je huiseigenaren nog steeds zwaar blijven duperen.

De Nederlandse rechtsstaat in optima forma! Kan dat nou echt niet ánders?

Jan Muijs, Tilburg