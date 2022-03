Premium Het beste van De Telegraaf

Nu leeft Jip Golsteijn verdorie nóg minder

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Zelf was hij al twintig jaar dood. Midden in een februarinacht werd hij, slechts 56 jaar oud, uit het leven gerukt: hartstilstand. En nu is ook de prijs die naar hem werd vernoemd er niet meer. Bart Chabot mag zich dientengevolge de laatste winnaar van de Jip Golsteijn Journalistiekprijs noemen.