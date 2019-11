Brief 1 ’Gendergekte bij D66’

In plaats van dat ze zich met echte belangrijke zaken bezig houden maakt D66-Kamerlid Monica den Boer zich druk om de term bemanning. Nu denk ik daarbij helemaal niet aan mannen maar gewoon aan werknemers (of moet ik nu werkmensen zeggen?). Zorg nou eerst eens dat de organisatie bij deze overheidsinstanties in orde is en dat men weer vertrouwen krijgt in de overheid.

Het druk maken om termen als bemanning vind ik nou niet zo constructief laat staan van enig besef tonen wat er gaande is in het land.

J. Prins, Hilversum

