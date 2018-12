’Zonder aangifte doet politie niets’

Zo erg zelfs, dat het stembureau in het station zijn deuren moest sluiten. Ze zorgen ook voor ernstige overlast in het winkelcentrum. Een gespecialiseerd beveiligingsbureau blijkt ook niet in staat te ziun om de overlast afdoende te bestrijden.

Roof, intimidatie en drugshandel zijn zo de zaken waar een hardnekkige groep jongeren van grotendeels Antilliaanse en Marokkaanse afkomst zich mee bezighoudt.

En de politie dan, zou je denken. Maar die doet niks. Want: geen aangifte. Nu is er al een jarenlange trend dat er steeds minder aangifte wordt gedaan., want dat blijkt toch steeds minder zin te hebben.

Dus nog even en de politie maakt zich zelf overbodig.

Jan Muijs, Tilburg