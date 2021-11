Brief 2 ’Relschoppers keihard aanpakken’

En wat wordt er dan gezegd? Dat het onacceptabel is en dat we het niet pikken. Waarom worden er geen gerichte stappen ondernomen om dit geweld tegen te gaan? Het duurt te lang en is te ernstig om te zeggen dat het wel over gaat. Hoe moet dat straks met oudjaar? Ik zou zeggen: leen de waterkannonnen van de Polen en zet de spuit erop. En wie daarna een aanklacht indient, wordt metéén gearresteerd.

M. van Beers

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: