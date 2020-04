’Langer ouderschapsverlof onnodig’

Tot dusver hadden vaders alleen recht op één week volledig betaald verlof. Per 1 juli aanstaande komen daar maximaal 5 weken bij tegen een vergoeding van 70% van het salaris.

Leuk denk je dan nog en die weken zijn tegen een stuk minder salaris nog wel door te komen.

De regeling eindigt als je 2(!) jaar later ook nog in aanmerking komt voor ouderschapsverlof van nog eens maximaal 9 weken tegen 50% van het salaris. Je kunt je dan afvragen wat dán nog het nut is van ouderschapsverlof. Maar wie gaat daar nog gebruik van maken als je tegen die tijd alle zeilen bij moet zetten om met een jong gezin financiëel rond te komen?

Alle vaste lasten, waaronder vaak een hypotheek, gaan wel gewoon door. Onnodig te zeggen dat daar dus maar weinig mensen voor zullen kiezen. Op deze wijze wordt ouderschapsverlof meer een gevalletje van gebakken lucht!

Jan Muijs, Tilburg