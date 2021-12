’Rutte IV: Oude wijn in nieuwe zakken’

Wat we wel krijgen is veel oude wijn in nieuwe zakken. Na een ellenlange formatieperiode gaan we gewoon door met de 4 huidige, zittende partijen en verandert er in dat opzicht dus niets. Daarnaast heeft de formatie zo lang geduurd, dat de coalitiegenoten het gevoel hebben op eieren te lopen en het wel uit hun hoofd laten om elkaar het vuur aan de schenen te leggen. Pappen en nathouden, wegkijken maar vooral ook wegblijven van de echte problemen en aardig doen tegen elkaar zal het credo zijn. Daar schieten we als land dus niets mee op, maar dat zal premier Rutte verder een zorg zijn. Rutte V is in de maak en daar moet alles voor wijken.

Jan Pronk, Beverwijk