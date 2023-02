’Wereldvreemde uitspraken DNB over energiesteun’

Ten eerste vraag ik mij af waar de DNB het vandaan haalt om zich op deze manier met al die miljoenen Nederlanders te bemoeien? DNB stelt heel simpel dat er een koppeling gemaakt moet worden tussen de inkomensgegevens en de energierekening. Hoezo privacy? Is het nodig dat onze gegevens zo te grabbel gegooid worden als oplossing voor iets wat veel simpeler kan? Schrap die idioot hoge belastingen en weet ik het wat allemaal meer op energie, dan heeft iedereen er wat aan en is dit probleem zo opgelost.

Ook stelt DNB dat de ’bereidheid’ om te investeren zou ontbreken als (ook) de middeninkomens gecompenseerd worden. Kunnen ze bij DNB ook al gedachten lezen van zoveel honderdduizenden huishoudens en mensen? Is de DNB voor het gemak maar even vergeten dat de middeninkomens er net zo slecht voorstaan als de lagere inkomens? En dan is deze stelling ook nog eens gebaseerd op slechts 2000 respondenten van een enquête, lekker representatief. Iets met een schoenmaker en een leest...

Daarnaast, ik weet niet hoe arrogant men bij DNB denkt te kunnen zijn om maar te bepalen dat zo’n groot deel van het land ’genoeg geld gespaard heeft’ of het anders ’makkelijk moet kunnen lenen’. Hebben ze bij DNB enig idee wat er maatschappelijk allemaal aan de hand is? Ik denk het niet. Waar haalt DNB het lef vandaan om zich op die manier te bemoeien met onze zuurverdiende spaarcenten? Ik doe bijvoorbeeld al jaren m’n best om geen cent rood te staan, net als helemaal geen enkele lening hebben. Dat is mij gelukt gelukkig en dat blijft ook zo. Zo’n pretentieuze en wereldvreemde uitspraak gaat er bij mij niet in.

Helemaal niemand gaat voor mij bepalen of ik mij in de schulden steek ten bate van de grillen en de slecht uitgewerkte plannen van een overheid die overduidelijk compleet geen flauw benul heeft wat ze aan het doen is. Laat staan door of voor een organisatie die zich met dit soort boude uitspraken zo ver bezijden de werkelijkheid en de maatschappij plaatst. Ze zouden zich bij hun eigen vakgebied moeten houden, want het is mij duidelijk dat ze geen idee hebben van wat er allemaal speelt bij ons.

Het begint er wat mij betreft erg op te lijken dat ze de energieprijzen kunstmatig hoog willen houden om de groene agenda erdoor te drukken.

M. van Leersum, Uitgeest