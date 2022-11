’Overheid legt beperkingen op’

Bekijk ook: Kabinet wil sigaretten geleidelijk uit winkels verbannen

Sigaretten uit de winkels, maar soft -en harddrugs zijn gemakkelijker te krijgen dan sigaretten of medicijnen. Het wordt zelfs aangemoedigd door politieke partijen door de handel en verkoop van softdrugs te legaliseren en er zijn zelfs burgemeesters die liever hebben dat cocaïne wordt vrijgegeven met de naïeve gedachte dat daardoor de criminaliteit afneemt. Het zal dan goedkoper worden, maar er gaat een gigantische concurrentiestrijd ontstaan zoals dat nu in supermarkten het geval is. Er wordt dan nog meer legaal geïmporteerd om mensen afhankelijk te maken, maar het geeft onze BN’ers en de elite (U mag zelf bedenken wie daartoe behoren) meer vrijheid in het gebruik.

J.G. van Haalen