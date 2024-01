’Thuisbatterij te duur’

Deze batterij ondervangt in een bepaalde mate het versoberen of zelfs afschaffen van de terugleveringsvergoeding en kan de energienota goedkoper maken. Het grootste struikelblok is echter de prijs van een dergelijke batterij en het feit dat minister Jetten weigert de subsidieregeling ook voor thuisbatterijen in te voeren. Dat zal met de hoge prijs te maken hebben, maar wellicht ook met het feit dat door dergelijke batterijen de overheid energiebelasting mis loopt. Want natuurlijk moeten we allemaal verduurzamen, maar het mag niet te veel gaan kosten is ook hier het credo.

Jan Pronk, Beverwijk