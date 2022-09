Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: straatreclames voor vlees ’Weer linkse inperking van meningsvrijheid’

— Vlees is een kwestie van smaak, grondrechten zijn dat niet. Sta pal voor de vrijheid van meningsuiting, zegt Pim van Strien.

Door Pim van Strien

Beste lezer, vergis u niet. Dit initiatief van raadslid Ziggy Klazes gaat niet over wel of geen vleesreclame in mijn mooie stad Haarlem. Dit gaat uiteindelijk om uw en mijn vrijheid. De vrijheid om te kiezen, de vrijheid om te zijn wie je bent en de vrijheid om reclame te maken.