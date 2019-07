Brief 1: ’Zijn mensen minder waard dan natuur?’

De Kaagbaan en Polderbaan zijn vol. De extra starts gaan met name naar de (niet-preferente) Aalsmeerbaan, met nu al een gemiddelde van 190 starts per dag. Dit zal toenemen tot ca 270 starts per dag. Hoezo minder hinder voor omwonenden?

Zijn wij minder waard dan de kwetsbare natuurgebieden rondom Lelystad airport?

B. van der Laan, Uithoorn

