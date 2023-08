Via Social Deal gereserveerd bij de Leckers Boot in Rotterdam. Mijn schoonzus, van Griekse komaf, moest echter plots afreizen naar Griekenland om bepaalde papieren in orde te maken en mijn broer was vergeten de afspraak te verzetten. Gebeld met Leckers en hoewel ze vol zaten wist Saskia van Werd wat te regelen. Dat noem ik nu coulance want niet op komen dagen terwijl je wel hebt gereserveerd en niet hebt afgebeld is natuurlijk normaal gesproken een no go.

Pauline van Neck, Rotterdam

