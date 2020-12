Ombudsman: Droomsteiger valt in het water

Vol goede moed vraagt hij de gemeente informatie over wat hij allemaal moet regelen voor de bouw van zijn gloednieuwe steiger. De gemeente vertelt hem dat hij een omgevingsvergunning nodig heeft. Prima, Ronnie zorgt dat hij alle gevraagde informatie bij elkaar heeft en stuurt zijn aanvraag in. Maar niet veel later krijgt hij bericht. Tot zijn grote verbazing blijkt het bestemmingsplan de aanleg van een steiger helemaal niet toe te staan! Daar gaan die mooie zomeravonden op zijn nieuwe steiger.

Dat had de gemeente dan toch wel meteen aan de telefoon kunnen vertellen? Nu heeft hij voor niets een paar honderd euro kosten gemaakt aan leges voor de aanvraag. En daarnaast ligt zijn droom in duigen. Ze komen er niet uit. Volgens de gemeente is Ronnie er telefonisch op gewezen dat zijn plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Maar volgens Ronnie is hier niets van waar. Hij was in dat geval natuurlijk nooit aan die hele procedure begonnen. En had dan ook geen kosten hoeven maken.

Ronnie neemt contact op met onze medewerker Jan. Die doet vervolgens onderzoek. Hieruit blijkt niet dat de gemeente Ronnie telefonisch over het bestemmingsplan heeft geïnformeerd. Er zijn geen notities of aantekeningen over. Bovendien heeft Ronnie gevraagd of hij vooraf duidelijk zou kunnen krijgen of de steiger geplaatst mag worden. Dat zou voor de gemeente een seintje moeten zijn geweest om door te vragen naar zijn precieze plannen. Door dit niet te doen, heeft de gemeente zich niet gehouden aan haar plicht om op tijd de juiste informatie te geven. Jan geeft de gemeente mee dat de ombudsman vindt dat de betaalde leges helemaal aan Ronnie terug moeten worden betaald.

Als je plannen hebt zoals de aanlegsteiger van Ronnie, dan kan je via www.omgevingsloket.nl nagaan of er een vergunning nodig is. En via www.ruimtelijkeplannen.nl kun je zien wat volgens het bestemmingsplan allemaal mag. Maar als deze algemene informatie niet voldoende is en je komt er niet helemaal uit, dan kun je terecht bij je gemeente, provincie of waterschap. De overheid moet er ook dan voor zorgen dat een burger de juiste informatie krijgt. En zorgen dat deze informatie klopt, volledig en duidelijk is. Bovendien geeft de overheid niet alleen informatie als een burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf!

* Gefingeerde namen

Gaat het ook mis tussen u en de gemeente? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.