’Zeiksnorren van ouders’

Ik heb mijn hele leven in het onderwijs gewerkt en dat was nog leuk want de ouders stonden altijd achter de leerkracht. Als een leerling iets had uitgevreten en straf kreeg zei de ouder: ’Pak hem maar aan hoor meester’ en thuis kreeg hij nog een portie.

Nu staat mijn zoon ook in het onderwijs en hij durft nauwelijks een leerling aan te pakken bij onbehoorlijk gedrag want meteen staat er zo’n zeiksnor van een ouder op de stoep te dreigen. Leerlingen moeten gewoon leren dat er orde in het onderwijs behoort te zijn en dat niet alles kan. Dit is ook zo in de maatschappij.

De ouders zouden weer eens achter de leerkracht moeten staan, dat zou hun werk een stuk prettiger en beter kunnen maken. Niet voor niets is er een groot gebrek aan leerkrachten omdat iedereen ziet en hoort dat ze door de ouders op hun nek worden gezeten. Dat was vroeger totaal anders en hopelijk komt dat weer terug.

T. Jong, Bovenkarspel