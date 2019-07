Brief 2 ’Visegrad-landen maken dienst uit’

De vier Visegrad-landen (Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen) waren zeer duidelijk tegen benoeming van Timmermans tot voorzitter van de Europese Commissie. Uitgerekend die landen die alle regels en wetten van Europa aan hun laars lappen. Meneer Timmermans, stap uit die slangenkuil in Europa en ga voor een benoeming tot burgemeester in een mooie stad in uw geliefde Limburg.

Jac van Ierssel, Breda

