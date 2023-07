’Extra kosten consument voor plastic verpakking lost probleem niet op’

Kan iemand mij uitleggen hoe het milieu, of klimaat, of Nederland, of van mijn part de hele wereld, er beter van wordt wanneer wij 0.05 - 0.10 euro per plastic verpakking betalen in de supermarkt?

Die verpakking gooien we vervolgens in de (oranje) kliko (ja, we scheiden ons afval keurig hoor) en voor dat afval betalen we ook al afvalstoffenheffing.

Dus, dubbele kosten. Gaat nu de afvalstoffenheffing naar beneden dan? Denk het niet. En de supermarkteigenaar? Die staat er lachend bij, want die verdient er op jaarbasis, zonder er ook maar iets voor te hoeven doen, gewoon geld aan, tel het maar eens op! Waarom worden verkopende partijen niet verplicht om anders te verpakken? Dan pak je het probleem tenminste bij de basis aan.

Mijn vrouw kwam op het lumineuze idee om eens per week dat betreffende plastic maar weer in te leveren bij de supermarkt, uiteraard tegen terugbetaling van de betaalde taks. Kijken wat er dan gebeurt.

Dit soort acties doet mij denken aan de onzinnigheid van allerlei vormen van milieu-/klimaattaks. Bijvoorbeeld de vliegtaks of CO2-compensatie. De betreffende vliegtuigen vliegen gewoon door en belasten het milieu nog steeds op de zelfde wijze, taks of geen taks. Of is het een soort ’vliegschaamtecompensatie’? Wie houdt nu wie voor de gek?

T.J. Dijkerman