’Europa gaat verkeerde kant op’

Op meerdere terreinen is dit gelukt, maar de laatste jaren zie ik Europa de verkeerde kant uit gaan. Door de corona epidemie worden de economieën van alle Europese landen zwaar op de proef gesteld. Dit geldt vooral voor de landen, die zich in het verleden te weinig van de opgestelde financiële regels hebben aangetrokken en te hoge schulden zijn aangegaan, waardoor deze landen nu honderden miljarden aan EURO’s nodig zouden hebben. De landen, die zich wel aan de financiële regels hebben gehouden, hebben nu problemen met de manier waarop, volgens de Europese top, dit financiële probleem zouden moeten worden opgelost.

Je zou verwachten, dat de landen, die zich niet aan de afgesproken regels hebben gehouden hun excuus hiervoor zouden aanbieden, maar in plaats daarvan verklaren ze de landen, die hun financiën wel op orde hebben nu tot gierige, asociale landen en de leiders van de Europese Unie gaan in deze redenering mee.

Dit is de wereld op z’n kop en vormt geen goede basis voor de oplossing van het probleem. Nu niet, maar zeker voor de toekomst niet, temeer dar er geen enkele druk is op deze landen om nu wel volgens de regels te gaan leven. Integendeel, een gift van 750 miljard euro zal het maken van hogere schulden alleen maar aanmoedigen, waardoor dit probleem zich in de toekomst steeds opnieuw zal aandienen.

Piet Bink, Raamdonksveer