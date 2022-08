’Postbezorging verbeteren’

Bekijk ook: PostNL waarschuwt voor hogere tarieven vanwege hoge inflatie

PostNL kondigt aan dat de tarieven volgend jaar weer omhoog gaan. Reden: meer kosten (postbestellers krijgen eindelijk een vast contract en wat loonsverhoging) en minder inkomsten doordat men minder pakketten, brieven, kaarten etc. verstuurt. Ik stuurde drie kleinkinderen elk een vakantieverrassinkje per post. In een grote envelope, gewicht ca. 120 gram. Vier (!) zegels á 96 eurocent per envelope. Gepost op vrijdag rond 14.00 uur. Een kwam zaterdag aan, de overige twee ruim na het weekend. In plaats van de tarieven te verhogen, zou men de betrouwbaarheid van bezorgen moeten verhogen. Dan gaan de mensen vanzelf weer meer kaarten etc. sturen

W. Praal,

Capelle a/d IJssel