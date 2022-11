’Weghalen kunstwerken nonsens’

Dit is gebeurd nadat er een klacht was van een studente. En de klacht is: er staan te veel mannen op. Een medewerker aan de universiteit, die anoniem wil blijven, zegt tegen De Telegraaf dat er sprake is van ’een verontrustend patroon’. „Onze universiteiten zijn een bolwerk geworden van tere zieltjes en bestuurders die onder de kleinste druk met alle winden meebewegen.”

Dit verwijderen is dus in opdracht van de directie gebeurd mogen we aannemen. Is zo’n directie dan nog wel capabel om een universiteit te leiden?

Alle Tamminga, Vries