’Senaat moet pensioenwet afwijzen’

De mogelijkheid om direct 10% van het pensioentegoed per 1 januari op te nemen wordt uitgesteld omdat pensioengerechtigden niet op tijd kunnen worden geïnformeerd over alle financiële gevolgen. Zo zouden gepensioneerden toeslagen kunnen mislopen als zij een groot bedrag ineens krijgen. Iedereen kan bedenken dat mensen met lage inkomens zo’n groot bedrag ineens willen gaan opnemen. Dat betekent ook dat gepensioneerden later minder te besteden heeft en dat wordt het maandelijks rondkomen mogelijk nog lastiger. Buiten dat heeft de Belastingdienst er weer een taak bij en dat wilden we juist niet.

Het nieuwe pensioenvoorstel kraakt aan alle kanten. De Eerste Kamer moet niet akkoord gaan met de nieuwe pensioenwet. De senaat laat gepensioneerden in de steek als de leden met het nieuwe wet instemmen.

C.M.M. Van der Lienden