’Gronings gasveld exploiteren voor Europa’

Met de opbrengst kunnen de Groningers ruimschoots gecompenseerd worden en het zou zo geregeld moeten worden dat ze er een winstdeling aan overhouden. Nood breekt wetten en zeker in deze tijd is het een plan waar niet over getreuzeld zou moeten worden. Het kan zorgen voor eenheid in Europa tegen Poetin.

Als er geen verandering komt in de energievoorziening zal het de Europese landen uit elkaar drijven, met desastreuze gevolgen voor de toekomst. Onbegrijpelijk dat onze regering hierover niet meteen tot actie overgaat. Hiermee kunnen we nu eens het beste jongetje van de Europese klas worden, wat we altijd zo graag willen zijn.

Jack IJpelaar, Loon op Zand