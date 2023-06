’Gras eruit, bloemen en struiken erin’

Het gaat slecht met de bijen en vlinders. Je kunt hiervoor de schuld leggen bij mensen met een tuin. ’Tegel eruit, plant erin’, is de nieuwe slogan. Maar wat doen gemeenten en provincies er zelf aan?

Van de week ben ik naar de Duitse grens gereden. Heeft u weleens goed om u heen gekeken wat u dan ziet? Voor het merendeel gras. De weilanden vol gras, natuurlijke velden met gras, de slootkanten met gras of riet en 80 procent van de bermen is gras. Soms zie je nog wat verdwaalde brandnetels en hier en daar een distel, maar waar zijn de bloemen? Heeft al dat gras de bloemen verdrongen of is de grond zo schraal geworden dat er alleen nog gras wil groeien?

Bijen en vlinders kunnen niet zonder bloemen. Voor je het weet heb je zonder bloemen en geschikte planten geen bijen en vlinders meer. Dus ben ik voor een nieuwe slogan: ’Gras eruit, bloemen erin’. Maar dan wel bloemen en struiken geschikt voor insecten.

Vlinders leggen alleen eitjes op de planten die hun rupsen lekker vinden. Dit zijn de waardplanten. Waardplanten zijn bijvoorbeeld wilde kamille, brandnetel, distel, klaver en jakobskruiskruid. Waar vind je tegenwoordig nog deze wilde planten?

S. Jansen, Waddinxveen