’Oranje kan ver komen’

Verder mag Oranje wat mij betreft ook een stuk oppottunistischer spelen en hoeft de opbouw van achteruit niet altijd zo verzorgd te zijn. Want balverlies in de achterhoede is vaak dodelijk en dus kan je dan soms beter de lange bal geven. Neem aanvoerder Van Dijk die grossiert in passjes in de breedte, terwijl hij een geweldige lange bal in huis heeft. Virgil zou juist weer veel meer risico moeten nemen met zijn techniek en balvastheid. Wel mooi dat hij de bal zomaar over de lijn trapte, omdat Noppert uit positie stond. Opportunisme staat voor afwisselend en verrassend voetbal. En als je dat combineert met het huidige speelplan, kan dit Oranje inderdaad ver komen!

Bas Overmars, Amsterdam