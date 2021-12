Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Omzien en vooruitkijken, maar gaat er ook nog eens iemand iets dóén?

Door Marianne Zwagerman

Pandemische paraatheid is de nieuwe toverspreuk van Mark Rutte. In het debat over het regeerakkoord strooide hij kwistig met deze door een getalenteerde spindoctor bedachte kreet. Pandemische paraatheid is voortaan de oplossing voor alles.