Uitslag Stelling: ’Theorie niet te moeilijk’

Bijna alle stemmers vinden het examen nodig om veilig de weg op te kunnen. „Gewoon even je best doen voor zo’n belangrijk document. Deelnemen aan het verkeer is een grote verantwoordelijkheid, wees daarom goed voorbereid”, zo reageert een respondent.

Een meerderheid van bijna driekwart van de respondenten vindt dat het verkeer complexer is geworden. Daarom zou het examen moeilijker moeten zijn. Een reactie hierop: „Het is niet het verkeer, maar de regelgeving die complexer is geworden. In het verkeer heb je geen tijd om over ingewikkelde voorschriften na te denken.”

Een flinke meerderheid vindt dat rijscholen verantwoordelijk zijn voor het theorie-examen. Er zijn daarnaast bureautjes die kandidaten in één dag opleiden voor het examen. Deze zouden volgens bijna alle stemmers gecontroleerd moeten worden. Iemand reageert: „Deze bureaus zouden gecontroleerd én gecertificeerd moeten worden. En als het slagingspercentage onder de maat is, dan moet de vergunning worden ingetrokken.”

Eveneens vinden de meeste respondenten dat klassikaal theorieles geven ertoe leidt dat leerlingen de stof beter tot zich kunnen nemen. Een respondent: „Ik zie bij mijn kleinkinderen dat ze denken dat ze het ’zo’ wel even op de computer kunnen leren. Dat werkt veel minder goed dan in een leslokaal.” Een andere deelnemer: „Als je de kandidaten bij elkaar in de klas zet, dan nemen ze in ieder geval kennis van de verkeersregels.”

Er is wel wat kritiek op het theorie-examen. Zo toetst het CBR feitjes als de lengte van aanhangwagens en de profieldikte van banden. Twee derde van de deelnemers vindt dit wel noodzakelijke kennis die getoetst moet worden. Iemand die dit niet zo nuttig vindt: „Beginnende bestuurders hebben meer aan goed verkeersinzicht en bordenkennis.”

De vraag of een theorie-examen instinkers mag bevatten, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de stemmers vindt dat er wel strikvragen in mogen zitten, de andere helft juist van niet. Iemand met ervaring: „Mijn twee zonen hebben onlangs theorie-examen gedaan. Wat een kansloze en onzinnige vragen stonden erin, alleen maar om het slagingspercentage te drukken. Dat is namelijk weer kassa voor het CBR.”

Het lage slagingspercentage komt doordat de jeugd het theorie-examen onderschat, zo denken bijna alle deelnemers. Een reactie: „Dat het voor sommige jongeren te moeilijk is om het theorie-examen te halen, heeft misschien ook wel te maken met de slechte staat van het onderwijs in Nederland.” Een andere deelnemer vindt: „Vooral de korte tijd die je hebt voor het beantwoorden van de vragen wordt onderschat. Maar in de auto moet je ook in een fractie van een seconde beslissen.” Iemand pleit zelfs voor een leven lang leren: „Ik heb al 44 jaar mijn rijbewijs, maar doe regelmatig oefenexamens. Soms slaag ik, soms niet en dan blijf ik oefenen tot ik wel slaag. Het verkeer wordt namelijk steeds drukker. Eigenlijk zou iedereen iedere tien jaar een herhalingscursus moeten doen.”