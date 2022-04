Premium Het beste van De Telegraaf

Het scorebord van Jesse Klaver glom na het mondkapjesdebat

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tijdens het debat over de mondkapjesdeal vorige week viel op dat GL niet zoals andere fracties haar zorgwoordvoerder maar Jesse Klaver naar voren schoof. In de partij voert men aan dat de voorman meedeed omdat hij het niet zozeer als een zorgdebat, maar als een debat over de bestuurscultuur beschouwde ’waar hij zich al langer zorgen over maakt’.