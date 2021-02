Brief 2 ’Overgaan op digitaal stemmen’

Waarom kan dit niet middels inlog met onze persoonlijke DigiD, persoonlijker kan het niet!

Veel overheidsinstanties zijn zo al ingericht. Dan moet het volgens mij en klein kunstje zijn om ook op deze manier te kunnen stemmen.

Hoeveel hiermee bespaard kan worden is enorm en kan wellicht worden aangewend voor het leed was is aangedaan in de toeslagaffaire.

Fred Buitenweg

Muiderberg

