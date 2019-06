FvD toont zich slecht verliezer

In de stembusstrijd van 2006 interviewde ik samen met een collega Wouter Bos. We reisden ervoor naar Venlo, want de toenmalige PvdA-leider maakte in een poging om zijn ontspoorde campagne te redden in moordend tempo een bustour door het land. Bos oogde vermoeid toen we plaatsnamen in een zaaltje van het lokale partijbureau. Bovenal bleek hij geïrriteerd door de harde aanvallen in de verkiezingsstrijd. „Het CDA en VVD proberen mij als persoon kapot te maken”, zei hij tijdens het gesprek.