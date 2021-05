’Coronarisico kan vakantie verpesten’

Ik snap dat leraren niet staan te springen. Ouders en hun pubers zijn dan nu wel blij, maar de vraag is of ze dat tegen de zomer ook nog zijn. Het risico dat een aantal gezinnen drie dagen voor de vakantie hoort dat ze de grens niet overkomen omdat een gezinslid positief wordt getest, wordt namelijk aanzienlijk groter. En ook het aantal ziekenhuisopnames - want vele ouders zijn midden veertig/vijftig en nog niet gevaccineerd - neemt weer toe, waardoor een welverdiende vakantie voor het zorgpersoneel moeilijk is te regelen. Oneerlijk na al dat harde werken.

De scholen zijn nu al half open en houdt het daar even bij want een goede leuke vakantie kan ook helpen om de moed voor een nieuwe start in het volgend schooljaar te vinden.

Brigitte Brinkel, Soest