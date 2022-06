’Samenzijn GL en PvdA stelt niks voor’

Met een krappe meerderheid werd afgelopen zaterdag op het congres besloten om de krachten te bundelen als gezamenlijke senaatsfractie. Ze hebben namelijk al heel lang niets meer in de melk te brokkelen en vormen slechts een kleurloos bestaan aan de kantlijn, wat ze bij de interruptiemicrofoon nog een beetje proberen op te vijzelen.

We hoeven er niet voor te schrikken, want het samenzijn gaat pas volgend jaar in en alléén bij optredens in de Eerste Kamer. We zullen er weinig last van merken want de Eerste Kamer vergadert slechts één keer per week. En alleen op dinsdagmiddag. Wat voor hen slechts een bijbaantje is. Voor een 'hongerloontje' van 2350 euro per maand. Bruto natuurlijk. Van een fusie tussen deze partijen is overigens geen sprake. Dat is nog net een brug te ver. Maar bij dit soort partijen weet je het maar nooit. Ze zouden voor een mindere deal nog hun schoonmoeder verkopen. Als ze ervoor zorgen dat bij de vergaderingen steeds het quorum aanwezig is, kunnen we al spreken van winst.

Jan Muijs, Tilburg