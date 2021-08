Stelling: Koopkracht pensionado’s compenseren

Terwijl de economie in de lift zit, kijken gepensioneerden aan tegen verlies aan koopkracht. De AOW stijgt dit jaar voor het eerst niet meer, en de pensioenen stijgen al jaren niet meer mee met het prijsniveau, dankzij de lage rente. Moeten gepensioneerden hiervoor gecompenseerd worden, of niet?

De Stelling van de Dag luidt: Koopkracht pensionado’s compenseren

