De Kwestie: bijsluiter bij dynamisch energiecontract?

Geen vaste of variabele tarieven, maar schommelende bedragen per uur voor stroom en per dag voor gas, ’tegen inkoopprijs’. Klinkt aanlokkelijk, maar wat zijn de risico’s als de energieprijzen omhoog schieten? Of houdt dit concept de prijzen dan juist beter betaalbaar? Zou er een bijsluiter moeten komen bij dynamische energiecontracten?

Raoul Boucke vindt van wel. Volgens Rens Schoorl zijn het juist vaste contracten waar risico’s aan kleven. En wat vindt u?