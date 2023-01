’Tuin afgazen voor de kat’

Ze waren en zijn heel gelukkig en spelen naar hartelust in het gras en in de struiken, met namaak muizen en takjes. Ze talen niet naar buiten de tuin. Het kostte helemaal geen kapitalen, het is gewoon gaas aangebracht in een hoek van 45 graden naar binnen en het gaat lang mee. Maar de vogels begrijpen het volgens mij ook: meestal zitten ze in de bomen en als de poes binnen is gaan ze ook op de grond wormpjes pikken. Simpele oplossing en iedereen gelukkig.

Overigens is het de natuur: een vogeldeskundige vertelde mij ooit dat vogels zoveel nesten bouwen omdat er zoveel vogels sterven en niet alleen door katten. Als dat niet gebeurde kregen we gevolgen als in de film Birds van Hitchcock. Zoek dat op en huiver.

I. Boesveld, Holten