’Foute politici gewoon ontslaan’

Weer een stap richting de foeicultuur. Een minister die coronaregels overtreedt, Kamerleden met te veel alcohol op achter het stuur of sjoemelen met declaraties. Allemaal zaken waar mijn werkgever (de overheid) wel raad mee weet: ontslag en geen foei. Kamerleden en ministers behoren van onbesproken gedrag te zijn. De gedragscode zou juist daarop gericht moeten zijn. Ga je de fout in, dan heeft dat consequenties, dat kan en mag geen verrassing zijn. Het is toch geen wonder dat een gewone burger ook lak aan de regels gaat krijgen.

Peter Vooges, Kudelstaart