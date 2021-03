Premium Binnenland

Stormloop op meivakantie in eigen land: is er nog betaalbare plek als je nu wil boeken?

Het loopt storm op vakanties in eigen land, nu het kabinet heeft besloten buitenlandse reizen zeker nog tot medio mei in de ban te doen. De campings en bungalows in Nederland zijn met Pasen en in de meivakantie niet aan te slepen, blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Is er nog plek als je nu wi...