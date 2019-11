’Nieuwe verkiezingen nodig’

Het is twee voor twaalf, zowel voor de VVD als voor ons land. Kom op, premier Rutte, genoeg is genoeg! Door uw regeerpolitiek stevenen we af op een recessie. Is dat wat u en uw VVD voor ogen hebben? Schrijf alstublieft nieuwe verkiezingen uit. Hopelijk komt dan al het in dit land aanwezige gezonde verstand weer boven drijven, luisteren we naar de onderbouwde tegenbeweringen van al die zogenaamde ’groene’ maatregelen en worden we weer het koopmanslandje van weleer.

Maar ik vrees, dat het ’eigen pluche’ weer de voorkeur zal genieten.

E. Op ’t Eijnde, Purmerend