’Dubbeltarief stroomsysteem moet terug’

De netwerkbeheerders klagen dat hun netwerken overbelast zijn en dat er een afname moet komen om het op te lossen. Maar er zijn ook simpele oplossingen, denkt Jan van Musscher. Nog niet zo lang geleden was er bijvoorbeeld voor huishoudens de mogelijkheid om via het dubbeltarief systeem op bepaalde vooraf bekende tijden voor een goedkoper tarief de huishoudelijke apparaten te laten draaien. Aangezien we een zuinig volk zijn gebeurde dat ook op grote schaal, de wasmachine afwasmachine etc. gingen in de nachtelijke uren aan of in het weekend. Breng dit systeem terug en als het mogelijk is ook voor grotere verbruikers. Dan treedt er een natuurlijke forse spreiding op van de netwerkbelasting.