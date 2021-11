Brief 3: ’Ze moeten echt het land uit’

Het slappe asielbeleid van mevrouw Broekers-Knol zorgt ervoor dat uitgeprocedeerde asielzoekers onnodig bedden bezet houden. Als ze dat niet doen gaan ze hier wel de illegaliteit in. En zo blijven we opgescheept met duizenden die hier niet thuishoren.

Tja, mevrouw Broekers-Knol, u moet ze ook echt het land uitzetten, dus oppakken en in het vliegtuig of boot retour. Dit is de enige manier om draagvlak te houden voor diegenen die echt onze hulp nodig hebben. Dat is maar een deel van wat er nu binnenkomt.

Als mevrouw Broekers-Knol ook de krant leest, kan ze zelf constateren dat 99,9% van alle Nederlanders het goed zat is en onze maatschappij behoorlijk ontwricht wordt. Ga wat doen zou ik zeggen.

M.W. van den Berg, Huizen

of op een van de andere brieven: