Opinie Annemarie van Gaal Geen sociale huur bijbouwen, maar betaalbare koopwoningen

En opnieuw steeg afgelopen week de WOZ-waarde van woningen. Met zeven procent erbij staat hij nu op het hoogste niveau ooit. Hoewel, het hoogste niveau is het nog niet, want de WOZ-waarde wordt met een vertraging van bijna twee jaar vastgesteld, dus we kunnen er nu al van uitgaan dat hij de komende twee jaar nog flink zal doorstijgen. En dan met pittigere stijgingen dan we tot nu toe hebben gezien.