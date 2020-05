’Campings eerder openen voor ouderen’

Overvolle campings en vakantieparken, met disco-jeugd, ouders met kleine kinderen en 65+ers knus bij elkaar? Anderhalve meter maatschappij ? Vergeet het maar. Daar is dus weer goed over nagedacht. Waarom de campings en vakantieparken niet per half mei of 1 juni weer open en dan uitsluitend toegankelijk voor de oudere generatie.

Deze risicogroep is namelijk echt wel in staat om zijn eigen gezondheid maximaal te beschermen. In de maanden juli en augustus is er dan meer ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen.

Dat betekent sowieso meer ruimte voor iedereen en minder ergernis en gezondheidsrisico`s. Tevens is dit, b.v. in Zeeland, natuurlijk een prima oplossing voor de boerenbedrijven die ernaast een minicamping exploiteren. Dit is voor hen meestal pure noodzaak om economisch te overleven.

Hopelijk valt het kwartje ook bij degenen die zich bezighouden met de versoepeling van de coronamaatregelen en worden ook de belangen van de oudere generatie een keer meegenomen.

A. J. de Bruijn,

Zwijndrecht