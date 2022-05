’Biogas als duurzaam alternatief’

Waarom is hier zo weinig aandacht voor? Nederland kan veel meer biogas produceren dan het nu doet. Dat kan eenvoudig uit o.a. koeienmest. En met een juiste opzet en verwerking van die koeienmest in het biogasproces kan bovendien een enorme reductie van ammoniak- en methaanuitstoot gerealiseerd worden. Biogastechnologie is niet duur, en met de huidige gasprijzen economisch heel aantrekkelijk.

Het kabinet wil nu bezuinigen op het milieu- en het stikstoffonds. Biogas past perfect in dit plaatje.

F. Luger, Naarden