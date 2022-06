’Maar Nederland, ben ik ook niet jullie meisje?’

Verhalen achter het nieuws

’Enorm zwaar te beseffen dat ik geen enkele band met mijn zoon heb’

Voor ouders die hun kind niet of nauwelijks zien, is Vaderdag – aanstaande zondag – een moeilijke dag. Tien van deze verstoten vaders krijgen een stem in het project Sidelines. Ze zetten hun emoties om in muziek die ze zelf maakten. Vandaag komen hun portretten en tracks online.