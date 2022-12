Uitslag Stelling: ’Meer salaris noodzakelijk’

Een respondent, die dat begrijpt, wijst daarom naar de overheid: ,,Het zou heel goed zijn voor de concurrentiepositie van Nederland als we minder belasting zouden betalen. Iedereen (burgers en bedrijfsleven) wordt uitgeknepen door de overheid.”

Maar de meeste respondenten geloven helemaal niet dat hogere lonen de concurrentiepositie van werkgevers in gevaar brengt. Een van hen stelt: „Altijd maar weer dat verhaal over de concurrentiepositie, terwijl de bedrijven grote bonussen van de winst alleen uitkeren aan zichzelf en een klein kliekje om hen heen.”

De meesten omarmen de looneis van 6 procent van de vakbonden. Toch zijn er ook een flink aantal die dit percentage ‘te weinig’ of ‘veel te weinig’ vinden. ,,Het moet minstens tien procent zijn. Bedrijven en winkeliers rekenen de hoge prijzen gewoon door naar de consument en die betalen zich helemaal blauw”, klinkt het. Een andere deelnemer die 6 procent ‘veel te weinig’ vindt, somt op: ,,Benzine omhoog, boodschappen omhoog, energierekening omhoog. Leuke dingen doen zat er al niet meer in, maar nu helemaal niet meer.”

Over de vraag of werknemers er inderdaad meer loon bij gaan krijgen, zijn de deelnemers verdeeld. De ene helft van de respondenten denkt van wel, de andere helft denkt van niet. Een ondernemer in ruste: ,,Wij hebben er alles aan gedaan om onze medewerkers in de hoogste inkomenstabel in te delen. Zo had je nooit gezeur over dat iemand ontslag nam vanwege de hoogte van het loon.”

Er kleven ook negatieve effecten aan hogere lonen. Een meerderheid van de respondenten gelooft dat dit de inflatie aanzwengelt. Een stemmer: ,,Als je meer loon gaat vragen, dan zwengel je zelf de inflatie aan. Oftewel: je betaalt dit rondje helemaal zelf.”

Personeelstekort is een andere reden waarom de lonen omhoog zouden moeten. Meer werken zou kunnen helpen maar dat loont in Nederland niet genoeg, zo vinden bijna alle stemmers. ,,De Nederlanders zijn verwend: 32 uur werken levert ongeveer hetzelfde op als 36 uur werken. Dat is iets dat ze moeten aanpakken, dan is het personeelstekort zó opgelost”, denkt iemand. Sectoren waar nu grote tekorten zijn, zouden aantrekkelijker worden naarmate ze beter betalen, zo vinden de meesten. ,,Het gaat niet om meer loon. Het gaat om de koopkracht. Omlaag dus met die belastingen”, vindt weer een ander. Een weer een ander meent dat er een rem moet komen op toeslagen. ,,Werken loont op deze manier helemaal niet. Hoe minder je verdient, hoe meer toeslag je krijgt.”

Nederlandse bedrijven boeken recordwinsten. Driekwart vindt dat zij verplicht moeten worden werknemers hierin te laten delen. Een deelnemer stelt: ,,Geef het in de vorm van bonussen, maar dan aan de werknemers zelf. Blijvende torenhoge bonussen zullen de doodsteek voor het MKB worden.”

Veruit de meeste stemmers denken dat we nog lang last gaan houden van de torenhoge inflatie. Daarbij is ook een meerderheid bang voor een recessie. ,,Die recessie komt eraan, die loon-prijsspiraal ook”, klinkt het.