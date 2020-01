Een hack is geen simpel probleem, noch om het te voorkomen, noch om op te lossen. De stap van de universiteit om te betalen is daarom te begrijpen. Niemand wil dat criminaliteit op deze manier beloond wordt. Anderzijds heeft de universiteit een plicht naar haar studenten om een studie, waar die studenten veel geld voor betalen, te faciliteren. Het was daardoor kiezen tussen twee kwaden.

Henk Versteeg, Nunspeet