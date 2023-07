’Heroïek Tour is er vanaf’

Maar we moeten niet vergeten dat het huidige Tourschema t.a.v. de totale afstand wel erg schraal afsteekt ten opzichte van de vroegere jaren. Een voorbeeld: De tour van 1950 was in totaal 4773 km lang, die van 1957 was 4669 km. De huidige totale afstand komt al jaren niet boven de 3500 km en dat terwijl de omstandigheden ten opzichte van de jaren 40 en 50, om maar niet te spreken van voor WOII, toch wel erg zijn verbeterd, beter materiaal, verzorging, voeding en betere wegen. De heroïek die zo verbonden was met de Tour de France is er vanaf, van ’slaven van de weg’ kun je nauwelijks nog spreken.

J.J.G. Knop, Bussum