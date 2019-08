De medewerkster daar belde mij op om te vragen of mijn vader misschien ergens anders verzekerd was, want het plaatje zou niet van hen komen. Achteraf bleek dat er voor het afgelopen jaar geen verzekering was afgesloten. Omdat mijn vader afhankelijk is van de scootmobiel werd de verzekering met spoed aangevraagd en beloofde de medewerkster het plaatje zo spoedig mogelijk even persoonlijk in de bus te komen doen. Dat scheelde een paar dagen. Want nu mocht mijn vader niet rijden. Wat een service!

A. Vink, Noordwijk