De Kwestie: ’Belagers moeten niet schoffelen maar zitten’

Het argument van Chains-voorzitter Rogier Elshout dat ’de gevangenis mensen niet beter maakt’ wordt door bijna niemand van de reageerders gepruimd.

Jmmjasp zegt daarop: „De dader wordt er misschien niet beter van, maar de maatschappij is van de dader verlost.” Ook Hwhofstee snapt niets van Elshout: „Onvoorstelbaar dat iemand zo’n stukje met droge ogen kan schrijven. Liever à €250 per dag een crimineel of gestoorde in een penitentiaire inrichting, dan €250 per dag of meer schade aan de samenleving.”

En mensen hóeven ook helemaal niet beter te worden in de gevangenis, zegt Billvdv: „Gevangenisstraf dient als afschrikmiddel voor degene die nog geen misdaad heeft begaan. De slappe straffen van vandaag weerhouden niemand meer met kwaad in de zin.” Toni2308 vindt exact hetzelfde: „Een vrijheidsstraf is er niet om daders te ’helen’ en er ’betere mensen’ van te maken. Het doel is om potentiële daders af te schrikken en twee keer na te laten denken voor ze een strafbaar feit plegen.”

Maar weinigen denken dat een taakstraf zou kunnen werken. Absurdo meent dat er dan wel wat ’aanvullende maatregelen’ op hun plaats zijn: „Zorg dan wel dat ze herkenbaar zijn, door bijvoorbeeld een gifgroen hesje met bijvoorbeeld ’Ik heb een ambulancier geslagen’ of ’Ik ben een dief’. Doe in ieder geval iets waardoor jouw gemeenschap ziet welk delict je hebt gepleegd en waarvoor je straf hebt. En laat ze die straf in hun eigen wijk ondergaan, misschien dat pa en ma hun schatjes dan de broek opbinden.”

Snelrecht

Veel anderen kiezen echter voor celstraffen. Scoozz63 bijvoorbeeld: „Celstraf is prima. Boefjes mogen van mij zelfs kiezen tussen een verkorte celstraf met een streng regime of een ’gewone’, langere celstraf. Als ze het maar nooit weer vergeten.” Dan zal er wel wat moeten veranderen, bijvoorbeeld door snelrecht, zegt Het zij zo: „De pest is dat bij verkeersovertredingen binnen een week de boete op de mat valt en bij crimineel gedrag ben je bijna een jaar verder voordat je tegen de rechter kan zeggen: ’Ik heb mijn leven gebeterd in dat jaar’ en ’heb medelijden met het bepalen van de straf’.” Over één ding is iedereen het wel eens: aanpakken die mensen, want „vergeet niet dat dit soort figuren de ratten van de samenleving zijn; het tuig dat de samenleving verziekt”, schrijft DaHa.

"Waarom zou een klap in het gezicht van een agent anders bestraft moeten worden dan een klap in het gezicht van een burger?"

Overigens is een aantal mensen van mening dat het niet uit moet maken tegenover wie je je misdraagt. Peter851 vindt dat geweld tegen hulpverleners niet zwaarder of minder zwaar gestraft zou moeten worden: „Waarom zou een klap in het gezicht van een agent anders bestraft moeten worden dan een klap in het gezicht van een burger? Beiden worden op dat ogenblik mishandeld. Door verschillend te bestraffen lijkt het alsof het leven van de agent meer waard is dan dat van een willekeurige burger. Het gaat om de (mis)daad bestraffen, ongeacht wie het slachtoffer daarvan is. Daarom: bestraf alle geweld, zonder aanziens des persoons. Pas dan heeft Vrouwe Justicia haar blinddoek weer terecht op.” Dat vindt ook Brompot: „We krijgen langzaam maar zeker klassejustitie in Nederland. Niet wát je doet is bepalend voor de straf, maar bij wíe je het doet. Het gaat nu nog over hulpverleners, maar straks komen daar ook politici en dergelijke bij. Belagen van iemand moet altijd hetzelfde gestraft worden, ongeacht wie je belaagt.”

Dezelfde straffen, maar wel stevige straffen, zegt Ghost Hunter tenslotte: „Een taakstraf is leuk voor als je een boete voor een verkeersovertreding niet kunt betalen, maar moet niet gebruikt worden bij misdrijven. Daar hoort gewoon een gevangenisstraf bij.”